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Зюркалова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюркалов Иов Петрович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зюркалов Осип Иовлевич

Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зюркалов Николай Иовлевич

Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Фекла Иовлевна

Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович

Смерть
После 1858

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