Зюркалова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зюркалов Николай Иовлевич
Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Фекла Иовлевна
Отец ребёнка: Зюркалов Иов Петрович
Смерть
После 1858