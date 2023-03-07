Анна Никитина
Место рождения
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефремовъ Илья
Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Ефремовъ Осипъ
Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементьевъ Ефремъ