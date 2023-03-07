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Анна Никитина

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Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефремовъ Илья

Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ефремовъ Осипъ

Отец ребёнка: Дементьевъ Ефремъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьевъ Ефремъ

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