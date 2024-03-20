Воротников Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения08.06.1897
Дата смерти06.06.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1897
Отец: Воротников Филипп
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1922
Дочь: Леонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна
Проживал на Косой Горе с 1960 г.
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна
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Смерть
06.06.1959