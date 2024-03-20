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Воротников Иван Филиппович

Место рождения

Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.06.1897

Дата смерти

06.06.1959

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1897

Отец: Воротников Филипп

Мать: не указана

Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна

Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1922

Дочь: Леонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна

Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Проживал на Косой Горе с 1960 г.
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильевна

Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.1959
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