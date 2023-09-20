Баканов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баканова (Баканова) Екатерина

Мать ребёнка: Баканова (Самойлова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баканова) Анна

Мать ребёнка: Баканова (Самойлова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баканова) Мария

Мать ребёнка: Баканова (Самойлова) Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова (Самойлова) Федосья

Смерть
Неизвестно

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