Акилина Никитична 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Василий Исаевич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баяндина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Баяндин Василий Исаевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. ... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баяндин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Баяндин Василий Исаевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баяндин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Баяндин Василий Исаевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
Неизвестно

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