Дойкина (Марфа Ивановна) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Марфа Ивановна) Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

05.11.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Наумова

Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дойкин Егор Наумов

Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов

Рождение ребёнка
20.01.1845

Дочь: Аксинья Ксения

Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов

Рождение ребёнка
26.01.1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов

Смерть
05.11.1891
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