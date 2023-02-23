Дойкина (Марфа Ивановна) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти05.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Наумова
Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дойкин Егор Наумов
Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов
Рождение ребёнка
20.01.1845
Дочь: Аксинья Ксения
Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов
Рождение ребёнка
26.01.1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дойкин Наум Павлов
Смерть
05.11.1891