Сорокина (Уткина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1906
Рождение ребёнка
07.03.1908
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.11.1911
Дочь: (Сорокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно