Сорокина (Уткина) Евдокия Ивановна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Уткина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.10.1906

Муж: Сорокин Иван Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.11.1911

Дочь: (Сорокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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