Ермакова (Гаспарова) Галина Сергеевна
женский, родилась 16.03.1969
ОтецГаспаров Сергей Израэльевич29.11.1939 г.р.
МатьГаспарова (Прошина) Надежда Афанасьевна06.03.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 14.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности