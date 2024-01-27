Богданов (Bogdanoff) Григорий Григорьевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Богданова Аксинья Афанасьевна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1760
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Отдан в рекруты в 1760 году, то есть в армию. жена Аксинья и дочь Степанида. К 1747 отца и матери нет в живых. К 1763 году семья и братья Осип и Лукьян с семьями живут в доме дяди Егора Кондратьевича... Показать все
Смерть
Неизвестно