Богданов (Bogdanoff) Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Григорий Григорьевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Богданова Аксинья Афанасьевна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1760
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Отдан в рекруты в 1760 году, то есть в армию. жена Аксинья и дочь Степанида. К 1747 отца и матери нет в живых. К 1763 году семья и братья Осип и Лукьян с семьями живут в доме дяди Егора Кондратьевича... Показать все
Смерть
Неизвестно
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