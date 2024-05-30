Мышляев Леонтий Семенович (Григорьевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Бракосочетание
?.07.1808
Рождение ребёнка
?.08.1811
Сын: Мышляев Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
?.01.1817
Дочь: Камлева Домна (Домника) Львовна (Леонтьевна)
Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
?.08.1821
Сын: Емельян Леонтьевич
Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
?.10.1824
Дочь: Неонила Леонтьевна
Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
?.10.1830
Сын: Иван Львович (Леонтьевич)
Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна
Смерть
Неизвестно