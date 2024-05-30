Мышляев Леонтий Семенович (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышляев Леонтий Семенович (Григорьевич)

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: Мышляева Анна Григорьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Бракосочетание
?.07.1808

Жена: (Дренина) Анна Терентьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1811

Сын: Мышляев Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1817

Дочь: Камлева Домна (Домника) Львовна (Леонтьевна)

Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1821

Сын: Емельян Леонтьевич

Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1824

Дочь: Неонила Леонтьевна

Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1830

Сын: Иван Львович (Леонтьевич)

Мать ребёнка: (Дренина) Анна Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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