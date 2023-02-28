Сорокина (Казакова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Казакова) Мария Петровна

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Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1908

Муж: Сорокин Нестор Фёдорович

Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: Наталья Нестеровна

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Екатерина Нестеровна

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1914

Дочь: Ольга Нестеровна

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1916

Дочь: Екатерина Нестеровна

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1918

Дочь: Екатерина Нестеровна

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорокин Вов Дмитрий Нестерович

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1920
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