Сорокина (Казакова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.?.1908
Рождение ребёнка
03.08.1910
Дочь: Наталья Нестеровна
Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович
Рождение ребёнка
23.11.1911
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1914
Дочь: Ольга Нестеровна
Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1916
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1918
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сорокин Вов Дмитрий Нестерович
Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович
Смерть
После 1920