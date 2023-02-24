(Сорокина) Екатерина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сорокина) Екатерина Нестеровна

(Сорокина) Екатерина Нестеровна

avatar

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

14.11.1916

Дата смерти

29.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916

Отец: Сорокин Нестор Фёдорович

Мать: Сорокина Мария Петровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
29.04.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close