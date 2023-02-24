(Сорокина) Екатерина Нестеровна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения14.11.1916
Дата смерти29.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916
Отец: Сорокин Нестор Фёдорович
Мать: Сорокина Мария Петровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
29.04.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область