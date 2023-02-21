Аксенова Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Отец: Дадыкин Юрий Сергеевич
Мать: Тарасова Нина Ильинична
Рождение ребёнка
21.06.1977
Сын: Аксенов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Аксенов Владимир Иванович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Инна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан