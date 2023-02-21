Аксенова Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: Дадыкин Юрий Сергеевич

Мать: Тарасова Нина Ильинична

Рождение ребёнка
21.06.1977

Сын: Аксенов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Аксенов Владимир Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Инна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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