Аксенов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1951
Дата смерти?.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951
Отец: Аксенов Иван Иванович
Мать: Аксенова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
21.06.1977
Сын: Аксенов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Аксенова Ирина Юрьевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Ирина Юрьевна
Смерть
?.07.2018