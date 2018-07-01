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Аксенов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1951

Дата смерти

?.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951

Отец: Аксенов Иван Иванович

Мать: Аксенова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
21.06.1977

Сын: Аксенов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Аксенова Ирина Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Ирина Юрьевна

Смерть
?.07.2018
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