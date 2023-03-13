(Мамыкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамыкина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мамыкинъ Павелъ

Мать: Мамыкина Анна Иванова

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