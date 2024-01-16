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Краев Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Краев Василий Анисимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Христолюбова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1878

Сын: Краев Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Виноградова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Краев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Журавлева Проскофья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мотовилова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краева Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Сергей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1932
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