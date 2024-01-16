Краев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Краев Василий Анисимович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Христолюбова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.07.1878
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Виноградова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Краев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Журавлева Проскофья Федоровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мотовилова Зинаида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1932