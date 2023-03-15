Jawornicka h. Gozdawa (Bajer h. Leliwa) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Jawornicki H. Gozdawa Paweł
Moniaki i Wólka
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Jawornicki H. Gozdawa Roman
Отец ребёнка: Jawornicki H. Gozdawa Paweł
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно