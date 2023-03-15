Jawornicka h. Gozdawa (Bajer h. Leliwa) Józefa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJawornicka h. Gozdawa (Bajer h. Leliwa) Józefa

Jawornicka h. Gozdawa (Bajer h. Leliwa) Józefa

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Jawornicki H. Gozdawa Paweł

Moniaki i Wólka
Рождение
Около 1820

Отец: Bajer H. Leliwa Michał Teodor

Мать: Bajer H. Leliwa Anna

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Jawornicki H. Gozdawa Roman

Отец ребёнка: Jawornicki H. Gozdawa Paweł

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jawornicki H. Gozdawa Paweł

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close