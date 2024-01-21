Смирнов Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
?.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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