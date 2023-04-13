Мялкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мялкина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1924

Сын: Мялкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мялкин Михаил Васильевич

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1926

Дочь: Римма Михайловна

Отец ребёнка: Мялкин Михаил Васильевич

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мялкин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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