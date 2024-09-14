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Никита Митрофанов

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Митрофан Еремеев

Мать: скрыто настройками приватности

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Пантелей Никитин

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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