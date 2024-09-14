Никита Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Митрофан Еремеев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пантелей Никитин
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно