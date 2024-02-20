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Фурсов Дмитрий Евдокимович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фурсов Евдоким Ермилович

Мать: Фурсова Матрена Максимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Фурсова Евдокия Федоровна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1894

Дочь: Неробеева Феоктиста Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1901

Сын: Фурсов Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1904

Дочь: Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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