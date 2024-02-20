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Фурсова Матрена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

30.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Иванникова Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Spouse: Daniil Ivanovich Kharms (born Yuvachev)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Фурсов Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

с. Ячейка, Бобровский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Евдоким Ермилович

Смерть
30.09.1871
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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