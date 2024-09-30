Хуттунен (Риехкалайнен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуттунен (Риехкалайнен) Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Хуттунен Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
28.11.1866

Сын: Хуттунен Адам Иосифович

Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1869

Дочь: Тойкка (Хуттунен) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1876

Сын: Хуттунен Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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