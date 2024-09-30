Хуттунен (Риехкалайнен) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
28.11.1866
Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
29.09.1869
Дочь: Тойкка (Хуттунен) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
13.02.1876
Сын: Хуттунен Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Хуттунен Иосиф Адамович
Смерть
Неизвестно