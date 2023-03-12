(фон Бремзен) Констанция Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фон Кнорринг Елизавета
Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич
Смерть
1936