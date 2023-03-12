(фон Бремзен) Констанция Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(фон Бремзен) Констанция Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Бенуа Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фон Кнорринг Елизавета

Отец ребёнка: Бенуа Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Слезкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слезкин ?

Отец ребёнка: Слезкин ?

Смерть
1936
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