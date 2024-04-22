Козей (Кулик) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозей (Кулик) Анна Степановна

Козей (Кулик) Анна Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872

Отец: Кулик Степан Павлович

Мать: Кулик Харитина Сильвестровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Дочь: Козей Анастасия Гаврииловна

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1899

Сын: Козей Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Козей Пелагея Гаврииловна

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1905

Дочь: Козей Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Козей Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Козей Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close