Козей (Кулик) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
17.12.1896
Дочь: Козей Анастасия Гаврииловна
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
17.08.1899
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Козей Пелагея Гаврииловна
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
23.12.1905
Дочь: Козей Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
10.09.1909
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
02.06.1913
Отец ребёнка: Козей Гавриил Трофимович
Смерть
Неизвестно