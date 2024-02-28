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Козей Гавриил Трофимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871

Отец: Козей Трофим Иванович

Мать: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Дочь: Козей Анастасия Гаврииловна

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1899

Сын: Козей Петр Гавриилович

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Козей Пелагея Гаврииловна

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1905

Дочь: Козей Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Козей Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Козей Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Козей Анна Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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