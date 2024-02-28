Козей Гавриил Трофимович
Место рождения
Дата рождения13.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871
Отец: Козей Трофим Иванович
Мать: Козей Мария Петровна
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
17.12.1896
Дочь: Козей Анастасия Гаврииловна
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
17.08.1899
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Козей Пелагея Гаврииловна
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
23.12.1905
Дочь: Козей Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1909
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Рождение ребёнка
02.06.1913
Мать ребёнка: Козей Анна Степановна
Смерть
Неизвестно