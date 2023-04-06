Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1926 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Старухин Кузьма Максимович

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Старухин Леонид (?) Кузьмич

Отец ребёнка: Старухин Кузьма Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старухин Кузьма Максимович

Смерть
Неизвестно
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