Старухин Кузьма Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старухин Кузьма Максимович

Место рождения

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Между 1993 и 1999

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

Около 1948 г.р.
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Старухин Максим Ильич

Мать: Старухина Татьяна Егоровна

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Старухин Леонид (?) Кузьмич

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

Смерть
Между 1993 и 1999
Похороны
Неизвестно
Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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