Старухин Кузьма Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиМежду 1993 и 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Старухин Максим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Старухин Леонид (?) Кузьмич
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоя
Смерть
Между 1993 и 1999
Похороны
Неизвестно