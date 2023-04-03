Говорухин Леон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1780 и 1800
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Говорухин Елисей Леонович
Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Говорухин Василий Леонович
Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850