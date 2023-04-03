Говорухин Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухин Леон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1800

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Говорухин Ион Леонович

Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Говорухин Елисей Леонович

Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Говорухин Василий Леонович

Мать ребёнка: Говорухина Домна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Домна Николаевна

Смерть
До 1850
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