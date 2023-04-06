Клюйков Дмитрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Клюйков Кирилл
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Хоменко Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Юрина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Афанасьева Домникия Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Клюйков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Клюйков Поликарп Дмитриевич
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно