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Клюйков Дмитрий Кириллович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Клюйков Кирилл

Мать: Клюйкова Варвара Захаровна

Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Хоменко Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Клюйков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Юрина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Афанасьева Домникия Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Клюйков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Клюйков Поликарп Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Клюйков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюйкова Ефросинья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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