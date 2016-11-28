Воробьев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2016

Отец: не указан

Мать: Воробьева Наталья Григорьевна

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