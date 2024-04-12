Новопашенная (Чащина) Параскева Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Столбиков - Чащин Павел Семенов
Рождение ребёнка
14.01.1817
Дочь: Татьяна
Бракосочетание
06.02.1819
Рождение ребёнка
14.11.1819
Сын: Новопашенной Платон Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
09.03.1821
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
04.12.1822
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
30.04.1824
Сын: Новопашенной Симион Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
03.07.1828
Сын: Новопашенной Иоакинф Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
28.02.1830
Сын: Новопашенной Феодот Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
04.03.1831
Сын: Новопашенной Агафопод Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
07.10.1833
Сын: Новопашенной Яков Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Смерть
Неизвестно