Новопашенная (Чащина) Параскева Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Чащина) Параскева Павлова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Столбиков - Чащин Павел Семенов

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1817

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1819

Муж: Новопашенной Василий Фаддеев

Рождение ребёнка
14.11.1819

Сын: Новопашенной Платон Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1821

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1822

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1824

Сын: Новопашенной Симион Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1828

Сын: Новопашенной Иоакинф Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1830

Сын: Новопашенной Феодот Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1831

Сын: Новопашенной Агафопод Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1833

Сын: Новопашенной Яков Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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