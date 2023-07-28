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Столбиков - Чащин Павел Семенов

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Чащин - Столбиков Семен

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Новопашенная Параскева Павлова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1803

Сын: Столбиков - Чащин Василий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Лукоянова Марфа Павлова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Федора Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1810

Дочь: Керкира Павлова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1812

Дочь: Агрипина Павлова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно