Столбиков - Чащин Павел Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: Чащин - Столбиков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Новопашенная Параскева Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1803
Сын: Столбиков - Чащин Василий Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Лукоянова Марфа Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Федора Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1810
Дочь: Керкира Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1812
Дочь: Агрипина Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно