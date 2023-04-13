Онищенко Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1892
Сын: Онищенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.1894
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1896
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.07.1900
Дочь: Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.09.1903
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1908
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно