Онищенко Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Анна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1892

Сын: Онищенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.1894

Сын: Онищенко Родион Иванович

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1896

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.07.1900

Дочь: Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.09.1903

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.1908

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Онищенко Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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