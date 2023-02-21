Пашурина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашурина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Пашурин Ефим Стеф(п)анович

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1878

Сын: Пашурин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Пашурин Ефим Стеф(п)анович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
ранее Тюнев Посад
Смерть
Неизвестно
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