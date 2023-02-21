Пашурина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876
Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1878
Отец ребёнка: Пашурин Ефим Стеф(п)анович
Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
ранее Тюнев Посад
Смерть
Неизвестно