Адриан Иванов
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.05.1843
Жена: Мавра Григорьева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1845
Сын: Тит Адрианов
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1848
Сын: Василий Андрианов
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно