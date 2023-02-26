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Адриан Иванов

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.05.1843

Жена: Мавра Григорьева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1845

Сын: Тит Адрианов

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1848

Сын: Василий Андрианов

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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