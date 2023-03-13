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Аршиновъ Константинъ
Аршиновъ Константинъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Мужской
Отец
Аршиновъ Константинъ
1892 г.р.
Мать
Аршинова (Ляпкина) Анна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Аршиновъ Константинъ
Мать:
Аршинова Анна
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