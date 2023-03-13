Аршиновъ Константинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршиновъ Константинъ

Аршиновъ Константинъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Аршиновъ Константинъ

Мать: Аршинова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close