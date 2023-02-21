Павленко Анатолий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Отец: Павленко Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно