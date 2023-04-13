Семендяева Варвара Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева Варвара Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1870

Дочь: Маляникова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Семендяев Семен Федорович

Рождение ребёнка
27.05.1883

Дочь: Филатова Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Семендяев Семен Федорович

Бракосочетание
30.08.1885

Муж: Знаковский Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семендяев Семен Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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