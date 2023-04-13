Семендяева Варвара Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1870
Дочь: Маляникова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Семендяев Семен Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1883
Дочь: Филатова Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Семендяев Семен Федорович
Бракосочетание
30.08.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно