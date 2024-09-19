Акинфиева (Фомина) Мария Козьминична / Кузьминична
Место рождениясельцо Савельево (каз.) Юрьевского уезда
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Савельево (каз.) Юрьевского уезда
Бракосочетание
14.02.1897 ст.
жених - вторым браком, невеста - первым поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Козьма Сергеевич Райков и Михаил Иаковлевич Акинфиев, по невесте: сельца Савельева крестьяне Никон Ильич и Авра... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Сын: Акинфиев Николай Федорович
Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич
Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
25.05.1903 ст.
Сын: Акинфиев Феодор / Федор Федорович
Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич
дата крещения - 25.05.1903 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда деревни Царево крестьянин Сергей Васильевич Белоусов и села Ро... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1906 ст.
Сын: Акинфиев Иоанн / Иван Федорович
Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич
дата крещения - 22.10.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Петрович Райков и крестьянская девица Прас... Показать все
Смерть
Неизвестно