Акинфиева (Фомина) Мария Козьминична / Кузьминична 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акинфиева (Фомина) Мария Козьминична / Кузьминична

Место рождения

сельцо Савельево (каз.) Юрьевского уезда

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Савельево (каз.) Юрьевского уезда
Бракосочетание
14.02.1897 ст.

Муж: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
жених - вторым браком, невеста - первым поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Козьма Сергеевич Райков и Михаил Иаковлевич Акинфиев, по невесте: сельца Савельева крестьяне Никон Ильич и Авра... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Сын: Акинфиев Николай Федорович

Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич

Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Рождение ребёнка
25.05.1903 ст.

Сын: Акинфиев Феодор / Федор Федорович

Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.05.1903 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславского уезда деревни Царево крестьянин Сергей Васильевич Белоусов и села Ро... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1906 ст.

Сын: Акинфиев Иоанн / Иван Федорович

Отец ребёнка: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.10.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Петрович Райков и крестьянская девица Прас... Показать все
Смерть
Неизвестно

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