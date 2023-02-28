Абрамов Зиновий Иванов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иван Герасимов
Мать: Авдотья Васильева
Военная служба
1789
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Зиновьева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Абрамов Григорий Зиновиев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно