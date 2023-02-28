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Абрамов Зиновий Иванов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иван Герасимов

Мать: Авдотья Васильева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1789
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1797

Сын: Абрамов Прохор Зиновиев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Зиновьева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Абрамов Мирон Зиновиев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Абрамов Григорий Зиновиев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иванова

Смерть
Неизвестно
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