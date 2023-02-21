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Шаманина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1801

Муж: Шаманин Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
29.12.1801 ст.

Сын: Шаманин Маркел Семёнович

Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Улита Семёновна

Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1805 ст.

Дочь: Евфросинья Семёновна

Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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