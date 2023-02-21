Шаманина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
29.12.1801 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Улита Семёновна
Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
01.09.1805 ст.
Дочь: Евфросинья Семёновна
Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Шаманин Семён Гаврилович
Смерть
Неизвестно