Гавриш Мартин Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Гавриш Леоний
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Лойок (Гавриш) Васса Мартиновна
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Олиференко (Гавриш) Вера Мартиновна
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Давиденко (Гавриш) Параскева Мартиновна
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Гавриш Ульяна Мартиновна
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Гавриш Марина Мартиновна
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна
Смерть
После 1802