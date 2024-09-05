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Гавриш Мартин Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Гавриш Леоний

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Лойок (Гавриш) Васса Мартиновна

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Олиференко (Гавриш) Вера Мартиновна

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Давиденко (Гавриш) Параскева Мартиновна

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Гавриш Ульяна Мартиновна

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Гавриш Семён Мартинович

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Гавриш Марина Мартиновна

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Гавриш Андрей Мартинович

Мать ребёнка: Гавриш Евфросинья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область

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