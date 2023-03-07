Карманова (Сухова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Сухова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Суховъ Владимиръ

Мать: Сухова Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Туленкова Акилина

Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1875

Сын: Кармановъ Дмитрій

Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1892

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Семенъ

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