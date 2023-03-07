Карманова (Сухова) Марія
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Суховъ Владимиръ
Мать: Сухова Дарья
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Туленкова Акилина
Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.10.1875
Сын: Кармановъ Дмитрій
Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.07.1892
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кармановъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Семенъ