Кетриц Юлий Эрнестович 20.03.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кетриц Юлий Эрнестович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1862 ст.

Дата смерти

15.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1862 ст.

Отец: Кетриц Эрнст (Эрнест) Юлиевич

Мать: Кетриц (Вельяминова-Зернова) Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант флота, председатель военно-морского суда на Черноморском флоте.
Смерть
15.12.1917
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Расстрел | Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год

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