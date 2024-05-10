Кетриц Юлий Эрнестович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1862 ст.
Дата смерти15.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1862 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант флота, председатель военно-морского суда на Черноморском флоте.
Смерть
15.12.1917
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Расстрел | Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год