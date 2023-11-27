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Бахтин Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бахтин Василий

Мать: Егорова Агафья

Смерть
21.08.1943
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