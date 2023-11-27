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Бахтин Семен Васильевич
Бахтин Семен Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
21.08.1943
Пол
Мужской
Отец
Бахтин Василий
Мать
Егорова Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Бахтин Василий
Мать:
Егорова Агафья
Смерть
21.08.1943
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