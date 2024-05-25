Султанов Назип Султангалиевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Султанов Султангали Курбыевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султанова Гизденур
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1934
Мать ребёнка: Султанова Гизденур
Рождение ребёнка
03.07.1936
Мать ребёнка: Султанова Гизденур
Рождение ребёнка
22.07.1939
Сын: Султанов Талгат Назипович
Мать ребёнка: Султанова Гизденур
Рождение ребёнка
04.08.1941
Сын: Султанов Рифкат Назипович
Мать ребёнка: Султанова Гизденур
Рождение ребёнка
23.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султанова Гизденур
Смерть
Неизвестно