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Султанов Назип Султангалиевич

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Султанов Султангали Курбыевич

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Гизденур

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1934

Сын: Султанов Разин Назипович

Мать ребёнка: Султанова Гизденур

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1936

Сын: Султанов Гатуф Назипович

Мать ребёнка: Султанова Гизденур

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1939

Сын: Султанов Талгат Назипович

Мать ребёнка: Султанова Гизденур

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1941

Сын: Султанов Рифкат Назипович

Мать ребёнка: Султанова Гизденур

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султанова Гизденур

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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