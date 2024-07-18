(Сташкевич) Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1833
Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Сташкевич) Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Сташкевич) Марианна Степанова
Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев