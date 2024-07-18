(Сташкевич) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1833

Сын: Сташкевич Иван Степанов

Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сташкевич) Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Сташкевич) Марианна Степанова

Отец ребёнка: Сташкевич Степан Андреев

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