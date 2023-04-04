Мандельштам Эмиль Шломович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Эмиль Шломович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мандельштам Шолом (Шломо) Йоселевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мандельштам Мориц Эмильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мандельштам Александр Эмильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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