Самойленко ? (Белокур) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Белокур Петр Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
16.10.1866 ст.
Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - села Хотени Иван Самойленко и Прохор Лазаренко, по невесте - деревни Кровной Василий Белокур и Яков Бугаенко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.f... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно