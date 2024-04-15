Самойленко ? (Белокур) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко ? (Белокур) Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Белокур Петр Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
16.10.1866 ст.

Муж: Самойленко ? Мартин Антонович

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - села Хотени Иван Самойленко и Прохор Лазаренко, по невесте - деревни Кровной Василий Белокур и Яков Бугаенко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.f... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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